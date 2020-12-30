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ميسي يتخذ خطوة مخالفة لقرار مدرب برشلونة!

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 20:12

ميسي يتخذ خطوة مخالفة لقرار مدرب برشلونة!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بدأ اتباع خطة العودة واستئناف اللعب مع فريقه برشلونة الإسباني.

وغاب ميسي عن مباراة إيبار، أمس الثلاثاء، في الجولة 16 من عمر الليغا، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن ميسي ذهب إلى المدينة الرياضية لبرشلونة، اليوم الأربعاء، وأجرى جلسة علاج طبيعي، لإنهاء الآلام التي لديه في الكاحل.

وأشارت إلى أن ميسي يهدف بقوة للعودة إلى التشكيلة الأساسية للبارسا أمام هويسكا يوم 3 كانون الثاني/ يناير المقبل، في الجولة 17 من عمر الليغا.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي ينوي أيضًا خوض مران صباح الغد، بالإضافة إلى مواصلة جلسات العلاج الطبيعي بالمدينة الرياضية، رغم منح المدرب رونالد كومان، راحة لمدة يومين للفريق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ليونيل ميسي
#رونالد كومان
#الدوري الإسباني

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