أبرز الأحداث الرياضية لعام 2020

شهد العام 2020 الاستثنائي بفعل جائحة كورونا، أحداثا رياضية بارزة تضمنت تعليق وإلغاء وتأجيل بطولات ومسابقات ونشاطات بعدما بلغت عدوى الفيروس ذروتها في مختلف أنحاء العالم.

كما تخللت الأحداث رحيل أساطير رياضية كان لكل منهم مسيرة حافلة بالإنجازات في حوادث تراجيدية ومأساوية.

ومن ضمن البطولات التي جرى تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد كانت كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى إلغاء بطولة "ويمبلدون" للتنس وهي ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وبهذا الصدد، نستعرض أمامكم أبرز الأحداث الرياضية التي شهدها عام 2020 الاستثنائي:

ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الإسباني

كان تتويج ريال مدريد بلقب بطل كأس السوبر الإسباني أول حدث رياضي بارز في العام 2020، بعدما فاز على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بركلات الجزاء بالنتيجة 4-1، يوم 12 كانون الثاني/ يناير في السعودية.

ديوكوفيتش يتوّج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة

حصد اللاعب الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تغلبه في المباراة النهائية على النمساوي، دومينيك ثيم، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وفاة أسطورة السلة كوبي براينت في حادث تحطم مروحية

لقي أسطورة كرة السلة الأميركي، كوبي براينت، مصرعه في حادث مأساوي نجم عن تحطم مروحيته الخاصة التي كانت أقلته برفقة ابنته البالغة من العمر 13 عاما يوم 26 كانون الثاني/ يناير.

وفاة أسطورة كرة القدم العراقي أحمد راضي تأثرا بكورونا

توفي نجم الكرة العراقي السابق، أحمد راضي، الذي أحرز هدف منتخب بلاده الوحيد في بطولة كأس العالم خلال مشاركته الوحيدة بالبطولة عام 1976، متأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا يوم 21 حزيران/ يونيو.

موسم 2019-2020 في الدوريات الأوروبية البارزة

في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو من العام المنقضي اختتمت معظم المنافسات في الدوريات الأوروبية 2019-2020، حينها توّج يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي "الكالتشيو" للمرة التاسعة على التوالي، بايرن ميونخ الألماني حقق لقبه الثامن على التوالي في "البوندسليغا"، ريال مدريد تمكن من استعادة لقب الدوري الإسباني "الليغا"، وفاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي

توج فريق إشبيلية بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، على حساب إنتر ميلان الإيطالي، إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما في ألمانيا.

حبيب يحافظ على لقبه العالمي ويعتزل

أعلن الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأميركي جاستن غايتجي بالعاصمة الإماراتية ضمن دورة UFC 254.

نادال يتوج بـ"رولان غاروس" ويعادل رقم فيدرر القياسي

ألحق النجم الإسباني رافاييل نادال هزيمة ساحقة بالعملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

بايرن ميونخ يتوج بدوري أبطال أوروبا

توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوزه عليه (1-0)، في المباراة التي جمعتهما في البرتغال.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم

أحرز نجم بايرن ميونخ، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2020، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال حفل توزيع الجوائز في مدينة زيوريخ السويسرية.

مدفيديف يحصد بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب

توج الروسي، دانييل مدفيديف، البالغ من العمر 24 عاما بلقب بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب للمرة الأولى في مسيرته، والتي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

رحيل الأسطورة مارادونا

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر عن عمر ناهز 60 عاما، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.

المصري "بيغ رامي" ينال لقب "مستر أولمبيا"

نال المصري، ممدوح السبيعي (36 عاما)، اللقب الأغلى في لعبة كمال الأجسام "مستر أولمبيا"، بعد تفوقه على براندون كاري الفائز لعام 2019، وهو ثاني عربي يتوّج بهذا اللقب بعد اللبناني سمير بنوت عام 1983.