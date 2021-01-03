مانشستر سيتي يتخطى عقبة تشيلسي

تخطى مانشستر سيتي عقبة نظيره تشيلسي بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية السيتي كل من اللاعبين إيكاي غوندوغان وفيل فودين وكيفين دي بروين، وفي المقابل سجل هدف تشيلسي اللاعب كالوم هودسون أودوي.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في الدقيقة 16، حين أرسل كانسيلو بينية مميزة لدي بروين الذي انفرد بميندي، قبل أن يسدد كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 18، بعدما تلقى غوندوغان تمريرة من فودين على حدود منطقة الجزاء، ليسدد صاروخية أرضية سكنت الشباك.

وأضاف السيتي الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 21، بعدما مرر دي بروين كرة لفودين الخالي من الرقابة، ليسدد كرة أرضية مباشرة سكنت الشباك.

وحاول بيرنانردو مباغة ميندي بتسديدة أرضية ضعيفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23، إلا أن حارس تشيلسي أمسك بالكرة هذه المرة.

وتواصل زحف السيتي نحو مرمى تشيلسي، بعدما استقبل كانسيلو عرضية من فودين داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 28، مسددًا كرة ذهبت أعلى العارضة.

واستغل السيتي الانهيار الدفاعي لتشيلسي، بعدما انفرد سترلينغ من قبل وسط الملعب، حتى وصل إلى منطقة الجزاء وتأخر كثيرًا مع عودة دفاع البلوز، ولكنه سدد كرة اصطدمت بالقائم وتابعها دي بروين بتسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 34 مسجلًا الهدف الثالث.

وكاد السيتي أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 44، بعدما مرر فودين كرة أرضية لغوندوغان داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة بالكعب مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد كيفين دي بروين كرة ضعيفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 50، تصدى لها ميندي بنجاح.

وفي الدقيقة 54، أرسل دي بروين عرضية من مخالفة تابعها رودريجو برأسية قوية، تألق ميندي في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وظهر تشيلسي هجوميًا في الشوط الثاني للمرة الأولى في الدقيقة 58، بتسديدة من كوفاسيتش من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وعاد دي بروين للظهور من جديد بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62، لكنها مرت إلى جوار القائم.

وأجرى لامبارد تبديلين لتشيلسي في الدقيقة 64، بنزول جيلمور وأودوي على حساب كانتي وزياش، بينما دفع غوارديولا بورقته الأولى في الدقيقة 75 بنزول فيرناندينيو على حساب غوندوغان.

وحاول لامبارد تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة بالدفع بهافيرتز على حساب كوفاسيتش في الدقيقة 77، وفي محاولة هجومية نادرة لتشيلسي، ارتقى بوليسيتش لكرة عرضية في الدقيقة 81، مرت إلى جوار القائم.

وأجرى بيب غوارديولا تبديلين في الدقيقة 86، بنزول كل من الجزائري رياض محرز والأرجنتيني سيرجو أغويرو على حساب دي بروين وفودين.

وقلص تشيلسي الفارق بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 90+2، بعدما تلقى أودوي عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مباشرة سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بعدها بفوز السيتي بنتيجة (3-1).