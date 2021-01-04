يونايتد يصرف النظر عن سانشو لصالح زميله!

أفادت تقارير صحفية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر التراجع عن ضم مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحاول يونايتد التعاقد مع صاحب الـ20 عامًا طوال الصيف الماضي، لكن دورتموند رفض التنازل عنه بأقل من 120 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تغير استراتيجية المان يونايتد في ميركاتو 2021، حيث وضع عينه على هدف جديد داخل دورتموند.

وأفادت الصحيفة بأن اليونايتد قرر صرف النظر عن ضم سانشو، للتحرك نحو زميله النرويجي إيرلينغ هالاند.

وأشارت الصحيفة إلى تراجع الشياطين الحمر عن خطوة سانشو بعد تراجع مستوى الدولي الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل اللاعب أول أهدافه في البوندسليغا، اليوم الأحد، في شباك فولفسبورغ.

في المقابل، توهج هالاند على مدار عام 2020 منذ انضمامه إلى أسود الفيستيفال في كانون الأول/ ديسمبر 2019، كما بدأ الموسم الحالي بمعدل تهديفي مميز، مسجلًا 10 أهداف في 9 مباريات.

وهناك ما يعزز فرص المان يونايتد في جلب هالاند إلى ملعب أولد ترافورد، حيث يرتبط اللاعب وعائلته بعلاقة وطيدة مع مواطنه أولي جونار سولسكاير، مدرب الفريق الإنجليزي.