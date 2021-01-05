برشلونة يحسم موقفه من بيع غريزمان

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني حسم موقفه من إمكانية الاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أكد عدم تفكيره في بيع غريزمان خلال كانون الثاني/ يناير الجاري، رغم عدم ظهور اللاعب بمستوى جيد حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يواصل الرهان على غريزمان، ويثق أن الأخير قادر على قلب موقفه مع الفريق الكاتالوني والتألق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن وضع غريزمان على مقاعد البدلاء مؤخرًا أو تعرضه للاستبدال كثيرًا يعود إلى رغبة المدرب رونالد كومان في أن يلعب ليونيل ميسي كمهاجم وهمي بجانب بيدري وجناح آخر يمنحه بعض المساحات في الهجوم.

وذكرت أن برشلونة يصر على أن غريزمان يدرك بالضبط ما يجب عليه القيام به حتى يعود إلى التشكيلة الأساسية، ويستعيد مستواه كأحد أفضل مهاجمي العالم.