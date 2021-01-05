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ريال مدريد يتخذ موقفا صارما بشأن راموس

تاريخ النشر: 05/01/2021 - 16:26

ريال مدريد يتخذ موقفا صارما بشأن راموس
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني اتخذ موقفا صارما بشأن المفاوضات الدائرة بينه ونجمه سيرجيو راموس، الذي ينتهي عقده في الصيف القادم.

وكانت تقارير إسبانية قد زعمت أن راموس قرر مناقشة العروض الأخرى التي لديه، خاصة الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن الاختلاف بين راموس وريال مدريد على الراتب السنوي، بعدما اتفق الطرفان على عقد لمدة عامين.

وأشار إلى أن راموس يريد الحصول على نفس راتبه الحالي (12 مليون يورو)، لكن النادي الملكي يطلب تخفيضه بنسبة 10%، للتكيف مع الظروف الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يعتقد أن راموس سيوافق في النهاية على التجديد، لأنه من الصعب إيجاد نادٍ أوروبي يفي بشروطه المادية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ريال مدريد
#سيرجيو راموس

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