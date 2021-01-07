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بوغبا يعلّق بعد الخسارة أمام السيتي: "علينا التعلم من أخطائنا"

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 16:08

بوغبا يعلّق بعد الخسارة أمام السيتي: "علينا التعلم من أخطائنا"
بوغبا (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

اعتبر الدولي الفرنسي، بول بوغبا، أن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي يسير في الطريق الصحيحة، لكن على النادي أن يتعلم من سلسلة الهزائم المخيبة للآمال في الأدوار نصف النهائية في حال أراد الفوز بالألقاب مجدداً.

وأقصي رجال المدرب النروجي، أولي غونار سولسكاير، من نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الأربعاء بعد خسارتهم 2-صفر أمام الغريم مانشستر سيتي، وهي المرة الرابعة التي يخسر فيها الفريق في المرحلة نفسها من مسابقات الكأس خلال السنتين الماضيتين.

وقال بوغبا "بالطبع (هذا مخيب للآمال) لأنها ليست الخسارة الأولى كذلك ضد سيتي على أرضنا"، فقد خسر الشياطين الحمر أمام رجال الإسباني جوسيب غوارديولا، في الدور نفسه من المسابقة الموسم الماضي.

وأضاف الفرنسي أن "التفاصيل تصنع الفارق طوال الوقت، وعندما تكون المباراة كبيرة كهذه، فالأمر يتعلق بالتفاصيل والكرات الثابتة، وقد خسرناها". وتابع "علينا أن نتعلم. علينا أن نتعلم لأنها ليست المرة الأولى".

وعلى عكس الموسم الماضي، ينافس يونايتد بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتساوى بالنقاط مع ليفربول في صدارة الترتيب مع مباراة مؤجلة.

وغاب لقب الـ"بريميرليغ" عن خزائن الشياطين الحمر منذ رحيل أليكس فيرغوسون عام 2013، وحصدوا آخر لقب لهم عام 2017 حينما حصدوا لقبي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وكأس الرابطة في العام نفسه.

وأكد بوغبا أن "النادي مبني على الفوز وعلى الأشياء الكبيرة، لذلك هذا كل ما نريد الحصول عليه، الأشياء الكبيرة".

وأردف "نحن نتحسن، نتحسن في الدوري، وإن خسرنا في نصف النهائي، ما زلنا نذهب بعيداً وهذا ما نريده. لكن الآن، كما قلت، التفاصيل. إنه لأمر جيد أن تتحسن لكن علينا أن ننتقل جميعنا إلى الخطوة التالية الآن".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بوغبا
#مانشستر يونايتد
#مانشستر سيتي

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