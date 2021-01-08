صلاح ينافس على جائزة الأفضل في كانون الأول

حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريمييرليغ عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وبحسب ما نقله الحساب الرسمي للبريمييرليغ على حساب مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المرشحين للجائزة هم كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، أنور الغازي (أستون فيلا)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، بن مي (بيرنلي) وتوماس سوسيك (وست هام).

يذكر أن برونو فرنانديز، هو من حصد جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.