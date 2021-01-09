  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

لاعب سان جيرمان على رأس أولويات إنتر ميلان

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 21:34

لاعب سان جيرمان على رأس أولويات إنتر ميلان
اللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق إنتر ميلان الإيطالي يسعى جاهدا من أجل التعاقد مع أحد لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أن كونتي يضع لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس على رأس أولوياته، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت "لكن النادي الإيطالي لا يملك حاليا المال الكافي لإقناع بي إس جي بترك باريديس الذي ينتهي تعاقده في صيف 2023".

وتابعت بأن الأمل الوحيد أمام كونتي لإتمام هذه الصفقة، هو التفاوض لتقليل سعر لياندرو باريديس.

وأوضحت الصحيفة، أن المدير الفني لإنتر ميلان يرى أن لياندرو باريديس سيشكل ثنائيا نموذجيا في خط الوسط رفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

يذكر أن باريديس انضم لسان جيرمان قادما من زينيت سان بطرسبرغ الروسي في كانون الثاني/ يناير 2019.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إنتر ميلان
#لياندرو باريديس
#باريس سان جيرمان

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يسحق غرناطة برباعية نظيفة
برشلونة يسحق غرناطة برباعية نظيفة

2021-01-09

يوفنتوس يقترب من ضم نجم نابولي
يوفنتوس يقترب من ضم نجم نابولي

2021-01-09

مفاجأة بشأن وضع صلاح مع ليفربول!
مفاجأة بشأن وضع صلاح مع ليفربول!

2021-01-09

الأكثر قراءة

الإغلاق الشامل يدخل حيّز التنفيذ: كل ما يجب معرفته عن القيود

الإغلاق الشامل يدخل حيّز التنفيذ: كل ما يجب معرفته عن القيود

2021-01-08
بيلوسي: ضمانات بعدم شنّ ترامب هجومًا نوويًّا

بيلوسي: ضمانات بعدم شنّ ترامب هجومًا نوويًّا

2021-01-08
شجار كفر عقب: ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 إثر وفاة مصاب

شجار كفر عقب: ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 إثر وفاة مصاب

2021-01-08
الشاب أبو عرام... تصدّى لسطو مسلّح للاحتلال فأصيب بشلل تامّ 

الشاب أبو عرام... تصدّى لسطو مسلّح للاحتلال فأصيب بشلل تامّ 

2021-01-08
استطلاع: الليكود فوق 30 مقعدًا.. دون حكومة

استطلاع: الليكود فوق 30 مقعدًا.. دون حكومة

2021-01-08