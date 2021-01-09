لاعب سان جيرمان على رأس أولويات إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية أن فريق إنتر ميلان الإيطالي يسعى جاهدا من أجل التعاقد مع أحد لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أن كونتي يضع لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس على رأس أولوياته، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت "لكن النادي الإيطالي لا يملك حاليا المال الكافي لإقناع بي إس جي بترك باريديس الذي ينتهي تعاقده في صيف 2023".

وتابعت بأن الأمل الوحيد أمام كونتي لإتمام هذه الصفقة، هو التفاوض لتقليل سعر لياندرو باريديس.

وأوضحت الصحيفة، أن المدير الفني لإنتر ميلان يرى أن لياندرو باريديس سيشكل ثنائيا نموذجيا في خط الوسط رفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

يذكر أن باريديس انضم لسان جيرمان قادما من زينيت سان بطرسبرغ الروسي في كانون الثاني/ يناير 2019.