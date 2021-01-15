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ليفربول يستقر على صفقة دفاعية

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 09:33

ليفربول يستقر على صفقة دفاعية
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن إدارة فريق ليفربول الإنجليزي استقرت على صفقة دفاعية لتعزيز الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "ليفربول إيكو"، فإن الريدز استقر على استبعاد السنغالي كاليدو كوليبالي (29 عامًا)، مدافع نابولي، من حساباته في الميركاتو الصيفي.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لدعم الدفاع في الصيف، بات بنجامين بن وايت، مدافع برايتون، صاحب الـ23 عامًا.

وكان بن وايت أحد اللاعبين الذين ارتبطوا بالانتقال إلى صفوف ليفربول في الشتاء، لكن الريدز قرر في النهاية عدم التعاقد مع مدافعين جدد في كانون الثاني/ يناير الجاري، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.

يذكر أن ليفربول يعاني هذا الموسم من غيابات مؤثرة في الدفاع، حيث تعرض كل من فيرجيل فان دايك وجو غوميز لإصابات طويلة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليفربول
#بنجامين بن وايت
#برايتون

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