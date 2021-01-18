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بيرلو يبرر سبب الخسارة أمام إنتر ميلان!

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 09:08

بيرلو يبرر سبب الخسارة أمام إنتر ميلان!
المدرب الإيطالي أندريا بيرلو (أ ب)
عرب ٤٨

برر مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، سبب الخسارة أمام إنتر ميلان (0-2) بـ"خوف فريقه من قوة الخصم الهجومية"، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو.

وذكر بيرلو، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "لقد بدأنا المباراة بشكل خاطئ، وعندما لا يكون لديك العزم على الفوز بالسباقات، يصبح الأمر صعبًا".

وأضاف "نحن لم ندخل أرض الملعب، كنا خائفين من اللعب الهجومي لإنتر.. لذلك في أذهاننا، ركزنا فقط على الدفاع، ولم نكن عدوانيين، وسمحنا لإنتر بأخذ زمام المبادرة، وأصبحوا مدمرين بعد ذلك".

وتابع "إنها هزيمة سيئة، لم يكن من الممكن أن نلعب بشكل أسوأ من هذا، وكان ذلك غير متوقع.. لكن علينا رفع رؤوسنا، والاستعداد لمباراة كأس السوبر أمام نابولي".

وأردف "طموحاتنا تبقى كما هي، إنها هزيمة ضد خصم قوي، وهذه الأشياء تحدث.. لكنني أشعر بخيبة أمل بسبب موقفنا، يجب أن يأتي فريق مثل يوفنتوس إلى هنا بثقة وطموح، والرغبة في أخذ زمام المبادرة، وتوجيه اللعبة في اتجاه معين، لكننا كنا خجولين للغاية".

وواصل بيرلو "كنا بطيئين للغاية في تمريراتنا.. أردنا أن نخلق الموقف، الذي يمكن أن يضع كييزا أو رامسي بين خطوط الإنتر، ولم يحدث ذلك، لأننا تحركنا ببطء شديد.. لذلك لم نسحب لاعبي إنتر من مراكزهم".

واستكمل "المدرب دائمًا هو أول من يتحمل اللوم.. لو أن الفريق لم يفعل ما خططنا له، فهذا يعني أننا لم نفهم الخطة.. كنا غير منظمين في الهدف الأول، وأصبح كل شيء أكثر صعوبة بعده".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أندريا بيرلو
#يوفنتوس
#إنتر ميلان
#الدوري الإيطالي

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