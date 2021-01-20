السيتي يحسم مباراته المؤجلة أمام أستون فيلا

حقق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل لا شيء للأخير، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا مانشستر سيتي كل من اللاعبين برناردو سيلفا وإلكاي غوندوغان.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

مجريات المباراة:

كاد مانشستر سيتي يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، عندما قابل رودري ركلة ركنية برأسه، لتصل الكرة إلى سيلفا الذي سدد من اللمسة الأولى، بيد أن الحارس إيميليانو مارتينيز تسيد الموقف.

ومر فودين من أمام ثلاثة مدافعين قبل أن يطلق تسديدة ارتدت من المدافع كونسا في الدقيقة الثامنة، وتكرر المشهد مجددا في الدقيقة 12، عندما استقبل فودين تمريرة كانسيلو، ليسدد كرة تصدى لها كونسا مجددا.

وواصل مانشستر سيتي هيمنته مجددا، دون أن يتمكن من تهديد مرمى أستون فيلا بالمعنى الحقيقي وسط أجواء ماطرة، وطالب لاعبو فيلا بركلة جزاء في الدقيقة 26، بحجة أن الكرة لمست ذراع دياز داخل المنطقة، بيد أن الحكم لم يذعن لمطالبهم.

وتخلص جريليش من ووكر في الناحية اليسرى، قبل أن يهيئ الكرة إلى تراوري الذي هز الشباك الجانبية من الخارج في الدقيقة 27.

وأرغمت الإصابة ووكر على الخروج من الملعب مبكرا، ليدخل مكانه أولكسندر زينتشينكو، وعاد سيتي لتشكيل الخطورة من الناحية اليسرى، وهذه المرة عبر غوندوغان الذي مرر إلى دي بروين، فسدد الدولي البلجيكي كرة قوية ارتدت من المدافع مينغز في الدقيقة 30.

وارتدت تسديدة رودري من زميله سترلينغ لتعلو المرمى في الدقيقة 32، ورد أستون فيلا في الدقيقة 37، عندما سيطر الحارس إيدرسون على تسديدة باركلي.

ورفع رودري كرة عرضية من الناحية اليمنى، تابعها فودين برأسه بين يدي الحارس مارتينيز في الدقيقة 43، وأوشك سيتي على إنهاء الشوط الأول متقدما في الوقت بدل الضائع، لكن المدافع كاش وقف أمام محاولة فودين إثر تمريرة متقنة من دي بروين.

وحاول أستون فيلا مباغتة سيتي في بداية الشوط الثاني، حيث انطلق تراوري بالكرة من هجمة مرتدة، قبل أن يسدد كرة زاحفة سيطر عليها إيدرسون بسهولة في الدقيقة 52.

ورد مانشستر سيتي بعدها بدقيقتين، عندما مرر دي بروين الكرة إلى كانسيلو الذي تخلص من مينغز، قبل أن يطلق تسديدة ارتدت من عارضة المرمى.

ودخل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس بدلا من دي بروين في تشكيلة سيتي، ووجّه فودين عرضية من الناحية اليسرى، بالكاد وصل جيسوس الذي عاده إلى الوراء نحو غوندوغان، ففقد الأخير توازنه ليطيح بالكرة عاليا في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 67، تجرأ أستون فيلا وبادل سيتي الهجوم، فأرسل واتكينز عرضية نحو منطقة الست ياردات، أبعدها دياز لتصل إلى تراوري الذي ارتدت محاولته من زينتشينكو إلى دوجلاس لويز، فسدد الأخيرة كرة أبعدها الحارس.

وقام مارتينيز بإنقاذ مميز في الدقيقة 69، عندما تصدى لرأسية غوندوغان الذي بدوره، وصلت الكرة مجددا أمام المرمى، بيد أنه تلكأ وفقدها قبل أن يبعدها الدفاع.

وطرح غوارديولا ورقته الأخيرة، بإراك الدولي الجزائري رياض محرز مكان سترلينغ، ولك يرضخ الحكم لمطالب سيتي في احتساب ركلة جزاء بسبب تعرض جيسوس للدفع.

وتمكن سيتي أخيرا من تسجيل هدف الفوز الثمين بالدقيقة 79، عندما تقدم سيلفا بالكرة ليتقدم بها ويسددها من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس مارتينيز.

وحضل مدرب أستون فيلا دين سميث على البطاقة الحمراء لاحتجاجه على قرار الحكم، وتمكن سيتي من تعزيز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد واضحة على كاش، ونفذ غوندوغان الركلة بنجاح.