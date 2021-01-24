برشلونة يهزم إلتشي بهدفين نظيفين

فاز برشلونة في مباراته الخارجية أمام إلتشي بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا برشلونة كل من اللاعبين فرينكي دي يونغ وريكي بويج.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إلتشي عند 17 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة، جاء عبر ركلة حرة غير مباشرة نفذها عثمان ديمبلي لاعب برشلونة داخل منطقة إلتشي، وصلت إلى زميله غريزمان الذي سدد كرة رأسية ضعيفة بين يدي باديا حارس مرمى إلتشي في الدقيقة 12.

وأتى الرد من إلتشي في الدقيقة 20، حيث أرسل موخيكا تمريرة عرضية في عمق منطقة جزاء برشلونة، وسدد لوكاس بويي كرة رأسية، لكنها مرت أعلى مرمى تير شتيغن حارس مرمى البلوغرانا.

وكاد جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة، أن يُسجل هدف التقدم في الدقيقة 29، حيث وصلته كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، وأرسل قذيفة أرضية مرت بجانب القائم الأيمن لباديا حارس إلتشي.

ومرر الشاب بيدري كرة على حدود منطقة الجزاء، لسيرجيو بوسكيتس الذي سدد كرة ضعيفة أمسك بها باديا حارس إلتشي بسهولة في الدقيقة 34.

ونجح فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 39، حيث أرسل مارتن برايثوايت كرة عرضية تجاه غريزمان لتصطدم الكرة بغونزالو فيردو مدافع إلتشي لتصل أمام قدم دي يونج الذي سدد في الشباك الخالية.

وحاول جوسان لاعب إلتشي تهديد مرمى برشلونة سريعًا، حيث سدد كرة قوية لكن تير شتيغن تصدى لها على مرتين في الدقيقة 40.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تألق تير شتيغن لانفراد من إيمليانو ريجوني، الذي قطع الكرة من مينجويزا وانطلق وسدد كرة أرضية على يمين الحارس الألماني في الدقيقة 56.

ومن هجوم عكسي وصلت الكرة إلى ديمبلي الذي سدد كرة قوية، تصدى لها باديا حارس مرمى إلتشي في الدقيقة 57، وحولها إلى ركنية.

وتلقى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، البطاقة الصفراء في الدقيقة 68، بعد تدخل عنيف ضد براجان لاعب إلتشي، ليتأكد غيابه ضد أتلتيك بيلباو الجولة المقبلة.

وتألق باديا حارس مرمى إلتشي في التصدي لتسديدة من داخل المنطقة، عبر البديل ترينكاو في الدقيقة 83، ليحرمه من مضاعفة النتيجة للبارسا.

وواصل الحارس باديا تألقه، وتصدى مجددًا لتسديدة رأسية قوية من ترينكاو في الدقيقة 86.

ونجح البديل ريكي بويج في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89، بعد أقل من دقيقتين من دخوله لأرض الملعب، حيث تلقى كرة عرضية من فرينكي دي يونغ وسدد رأسية على يمين الحارس باديا، ليؤمن الانتصار والنقاط الثلاث للبلوغرانا.