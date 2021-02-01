  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ماذا قال صلاح عن تقنية الفيديو؟

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 16:20

ماذا قال صلاح عن تقنية الفيديو؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب النجم المصري، محمد صلاح، عن سعادته بمساهمته في فوز فريقه ليفربول على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف، أمس الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدفين في اللقاء، ليعزز صدارته لهدافي الدوري برصيد 15 هدفا، علما بأن جورجينيو فينالدوم أحرز الهدف الثالث.

وقال الدولي المصري، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "فوز جيد لنا، وانتصار ثان على التوالي خارج الملعب".

وواصل "إنهم (وست هام) فريق صعب، وخاضوا مباراة جيدة، سجلت بعض الأهداف أمامهم.. يجب أن نواصل الفوز، كانت مسؤولية كبيرة في غياب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو عن التشكيل الأساسي".

وعبر صلاح عن رأيه في تقنية الفيديو، قائلا "لا أحب الفار، إنها تقتل متعة كرة القدم في رأيي.. في بلدان أخرى يمنحون المهاجم مسافة أكبر عند احتساب التسلل، لا أريد أن يتم تغريمي.. لكن رأيي هو أنني لا أحب هذه التقنية".

وختم بالقول "إذا أردت التتويج بلقب الدوري، عليك الفوز بكل مباراة.. السيتي كان يعاني في بداية الموسم، ثم عانينا نحن في المباريات القليلة الماضية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#محمد صلاح
#ليفربول
#تقنية الفيديو
#الدوري الإنجليزي

حوارات

الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد
الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد

2021-01-30

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يسعى لضم مدافع إشبيلية
مانشستر يونايتد يسعى لضم مدافع إشبيلية

2021-02-01

كومان: لا يمكننا تحقيق الألقاب دون ميسي
كومان: لا يمكننا تحقيق الألقاب دون ميسي

2021-02-01

مدرب ليفربول: لست متفاجئا من محمد صلاح
مدرب ليفربول: لست متفاجئا من محمد صلاح

2021-02-01

الأكثر قراءة

الاتفاق على تمديد الإغلاق حتى صباح يوم الجمعة

الاتفاق على تمديد الإغلاق حتى صباح يوم الجمعة

2021-01-31
العثور على جثة رجل عربي وامرأة في شقة بكرميئيل

العثور على جثة رجل عربي وامرأة في شقة بكرميئيل

2021-01-31
الحكومة الإسرائيلية تبحث تمديد الإغلاق لأسبوع

الحكومة الإسرائيلية تبحث تمديد الإغلاق لأسبوع

2021-01-31
الطيرة: مقتل شاب إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة

الطيرة: مقتل شاب إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة

2021-01-31
انتخابات الكنيست: انقسامات وتحالفات محتملة قبل إغلاق باب الترشيح

انتخابات الكنيست: انقسامات وتحالفات محتملة قبل إغلاق باب الترشيح

2021-01-31