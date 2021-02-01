ماذا قال صلاح عن تقنية الفيديو؟

أعرب النجم المصري، محمد صلاح، عن سعادته بمساهمته في فوز فريقه ليفربول على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف، أمس الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدفين في اللقاء، ليعزز صدارته لهدافي الدوري برصيد 15 هدفا، علما بأن جورجينيو فينالدوم أحرز الهدف الثالث.

وقال الدولي المصري، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "فوز جيد لنا، وانتصار ثان على التوالي خارج الملعب".

وواصل "إنهم (وست هام) فريق صعب، وخاضوا مباراة جيدة، سجلت بعض الأهداف أمامهم.. يجب أن نواصل الفوز، كانت مسؤولية كبيرة في غياب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو عن التشكيل الأساسي".

وعبر صلاح عن رأيه في تقنية الفيديو، قائلا "لا أحب الفار، إنها تقتل متعة كرة القدم في رأيي.. في بلدان أخرى يمنحون المهاجم مسافة أكبر عند احتساب التسلل، لا أريد أن يتم تغريمي.. لكن رأيي هو أنني لا أحب هذه التقنية".

وختم بالقول "إذا أردت التتويج بلقب الدوري، عليك الفوز بكل مباراة.. السيتي كان يعاني في بداية الموسم، ثم عانينا نحن في المباريات القليلة الماضية".