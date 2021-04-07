زيدان يكشف مفتاح الفوز على ليفربول!

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سعادته بالفوز على ليفربول الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه "شعور جيد للغاية، بعد أن لعبنا مباراة رائعة، رغم أننا واجهنا صعوبة أيضًا في بداية الشوط الثاني، وفخور جدًا بجميع اللاعبين، لكن هناك مباراة إياب".

وأضاف "غياب فاران؟ لم نغير أي شيء، فقط شارك ميليتاو بدلا منه، وحدث لنا الكثير من الإصابات، لكننا مستعدون".

وتابع "فينيسيوس؟ أنا سعيد لأنه كان يحتاج للتسجيل مثل أسينسيو وبنزيمة، وهو يلعب بشكل جيد، ويساعد الفريق، وحين يسجل يمنحه ذلك المزيد من الطاقة".

وعما إذا كانت أفضل مباراة لفينيسيوس، أجاب "لا أعرف ما إذا كانت أفضل مباراة، لكن تسجيله هدفين في ربع النهائي مهم للغاية".

وأردف "أنا سعيد من أجل اللاعبين، ولدينا ديناميكية جيدة، واللاعبون متعبون للغاية وعلينا أن نرتاح قبل الكلاسيكو".

واستكمل "دوري الأبطال أقرب؟ لم نفز بأي شيء، ونحن سُعداء بما نقوم به، وما يفعله اللاعبون أمر هائل مع الصعوبات التي واجهناها".

وأشار زيدان، إلى أنه كان يُدرك القوة الهجومية لليفربول، ونجح في إلحاق الضرر بهم بالكرات الطولية في العمق، مؤكدًا أن فريقه أجاد أيضًا في الجانب الدفاعي".

وواصل "سواء بوجود الجماهير أو دونهم، ليفربول سيبذل أقصى ما لديه على أرض الملعب، وسيتعين علينا فعل الشيء نفسه في مباراة الإياب".

وختم "تصريحات كلوب عن ملعب دي ستيفانو بأنه مثل ساحات التدريب؟ يمكنني أن أقول فقط إننا فخورون باللعب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو".