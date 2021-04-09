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ريال مدريد يرفض التحرك نحو مبابي!

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 08:55

ريال مدريد يرفض التحرك نحو مبابي!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، اتخذ قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع فريقه.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ولم يوافق اللاعب الفرنسي على عرض التجديد حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مبابي أبلغ سان جيرمان بشكل رسمي نيته عدم تجديد عقده مع النادي.

وأشارت إلى أن مبابي قال لمسؤولي سان جيرمان إنه يريد الرحيل في الصيف المقبل أو عقب نهاية الموسم التالي.

وأوضحت أن ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع مبابي، حتى يضع النادي الفرنسي سعرًا للاعبه، أو يعرضه للبيع في الصيف المقبل.

وفي السياق نفسه، قال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إن مبابي حسم أمره وسيلعب في ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ريال مدريد

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