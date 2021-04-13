سان جيرمان يستهدف ضم نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي انضم لسباق التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، لوكاس فاسكيز، في الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد فاسكيز مع الريال بنهاية هذا الموسم، ولم يوافق على عرض التجديد الذي قدمه الميرنغي بالتوقيع لثلاث مواسم بخصم 10% من راتبه الحالي.

وربما تكون مسيرة فاسكيز مع الريال قد انتهت فعليًا، بعد تعرض اللاعب لإصابة بالتواء في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، وصعوبة لحاقه بما تبقى من الموسم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان هو آخر المنضمين لسباق ضم فاسكيز في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن انضمام فاسكيز بشكل مجاني أمر يستقطب الباريسيين، كما استقطب العديد من الفرق الأخرى.

ويرى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لسان جيرمان، أن انضمام فاسكيز سيكون صفقة مربحة لفريقه، في ظل قدرة اللاعب على اللعب كظهير وجناح.

ولكن، سيلقى سان جيرمان صعوبة كبيرة في ضم فاسكيز، في ظل رغبة أندية بايرن ميونخ وميلان وإنتر في ضمه، مع ميل اللاعب للانتقال إلى النادي البافاري.