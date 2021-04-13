مانشستر يونايتد يواجه أزمة في ضم ديمبلي

أفادت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يواجه أزمة في سعيه للحصول على خدمات نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وترددت أنباء عن تجدد رغبة مانشستر يونايتد في ضم ديمبلي عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد فشله في حسم الصفقة في الصيف الماضي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يعاني من أزمة مالية كبرى، حيث تراجع الدخل بسبب فيروس كورونا، وبالتالي أصبح التعاقد مع ديمبلي في الوقت الحالي أمرًا صعبًا.

وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الإنجليزي ألزم مانشستر يونايتد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بتخفيض أجور لاعبيه، أو بيع عدد من نجومه، كي يتمكن من عقد صفقات جديدة في الشتاء.

وأوضحت الصحيفة، أن الوقت قد مر واقترب الموسم من نهايته، ولم يخفض مانشستر يونايتد أجور لاعبيه، وبالتالي قد يضطر للاستغناء عن بعضهم، لمواجهة الأزمة المالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأسماء المرشحة للرحيل هي، "ديفيد دي خيا وبول بوغبا وإدينسون كافاني وخوان ماتا وإريك بايلي وفيل جونز وبراندون ويليامز".