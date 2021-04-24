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يوفنتوس يخطط لصفقات تبادلية مع برشلونة وريال مدريد

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 18:19

يوفنتوس يخطط لصفقات تبادلية مع برشلونة وريال مدريد
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط لإبرام صفقات تبادلية مع برشلونة وريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتسبب فيروس كورونا في أزمات اقتصادية كبيرة للأندية، ما دفعها للاتجاه إلى الصفقات التبادلية.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس يرغب في تدعيم الفريق، بعد موسم مرعب على الصعيدين المحلي والقاري، وبدأ يفكر في برشلونة وريال مدريد للتعاون معهما.

ويدرس يوفنتوس إمكانية عقد صفقة تبادلية مع برشلونة، تشمل انتقال الثنائي ليوناردو بونوتشي وباولو ديبالا إلى كامب نو، مقابل ضم سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبلي.

وفيما يتعلق بريال مدريد، يفكر البيانكونيري في عقد صفقة تبادلية، تتيح انتقال لاعب وسطه رودريغو بينتانكور للميرينغي، نظير ضم ماركو أسينسيو.

ويدرس يوفنتوس أيضًا، عرض لاعبه أليكس ساندرو على بطل إسبانيا، مقابل الحصول على خدمات الثنائي إيسكو ومارسيلو.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يوفنتوس
#ريال مدريد
#برشلونة

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