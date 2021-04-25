مانشستر سيتي بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية

فاز نادي مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين عقب تغلبه على نظيره توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل، الأحد، في نهائي جمع الفريقين على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

وأحرز هدف اللقب الرابع على التوالي للفريق السماوي المدافع الفرنسي، إيمريك لابورت في الدقيقة 82، إثر رأسية رائعة من ركلة ركنية نفذها زميله البلجيكي، كيفن دي بروين.

احتفال اللاعبين باللقب (أ ب)

وبهذا حصد السيتي أول ألقابه هذا الموسم، ولا يزال الفريق الأكثر ترشيحا للظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة بفارق 10 نقاط عن ملاحقه اليونايتد مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.

(أ ب)

كما يتواجد السيتي ضمن الفرق المتنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما بلغ الدور نصف النهائي، حيث تنتظره مواجهة صعبة مع باريس سان جيرمان.