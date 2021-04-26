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ريال مدريد يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 08:50

ريال مدريد يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

تلقى ريال مدريد الإسباني دفعة قوية قبل ملاقاة تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد تعافي لاعبه الألماني، توني كروس، من الإصابة وعودته للتدريبات الجماعية.

ويأمل المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، في استعادة اثنين من لاعبيه الأساسيين لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة يوم الثلاثاء القادم، بين الريال وتشيلسي، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وتطورت حالة كروس الصحية بشكل جيد، وعاد أمس الأحد لمران الفريق مع باقي زملائه، أما ميندي فواصل التدرب منفردا لتستمر عملية تعافيه.

وعاد ريال مدريد للتدريبات عقب تعادله مساء السبت أمام ريال بيتيس سلبيًا.

وانصب تركيز الفريق الملكي على مباراته بدوري أبطال أوروبا في الجلسة الأولى من جلستي مرانه استعدادا لمواجهة تشيلسي.

وأجرى اللاعبون الذين بدأوا المباراة أمام بيتيس تدريبات للتعافي، وقام بتدريبات أكثر شدة من شاركوا في الشوط الثاني من اللقاء، وهم ألفارو أودريوزولا ومارسيلو وفينيسيوس وإدين هازارد الذي عاد للعب في المباراة الأخيرة، بعد غياب دام 41 يومًا عن المستطيل الأخضر.

وما زال زيدان يفتقد لجهود المصابين سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي وميندي، ولكنه يبقي على آماله في استعادة الظهير الفرنسي في جلسة مران اليوم الإثنين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ريال مدريد
#توني كروس
#تشيلسي
#دوري أبطال أوروبا
#زين الدين زيدان

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