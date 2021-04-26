  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يحسم مصير بايلي

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 20:48

مانشستر يونايتد يحسم مصير بايلي
اللاعب الإيفواري إريك بايلي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مدد وبشكل رسمي عقد مدافعه، الإيفواري إريك بايلي، وذلك لغاية نهاية موسم 2024.

ووفقا للموقع الرسمي للشياطين الحمر، فإن عقد بايلي يوجد به بند يتيح إمكانية التمديد لموسم آخر حال موافقة الطرفين.

وعلق بايلي، على تجديد عقده، قائلًا "أنا سعيد للغاية. هذا القرار لم يكن عليَّ التفكير فيه. أنا أحب هذا النادي وأحب اللعب له. أنا سعيد وكذلك عائلتي، كل شيء على ما يرام".

وأضاف "تخلصت من إصابتي وأنا بصحة جيدة، وأشعر أنني بحالة جيدة أيضًا، وهذا كل شيء. العقد الجديد هو بمثابة تحدٍ جديد وأنا مستعد لذلك".

وتابع "بالنسبة لي. إنه حلم أن أكون هنا. أخوض موسمي الخامس، وآمل أن أكون هنا لفترة طويلة".

وختم "نحن في وضع جيد، ننافس على الدوري الأوروبي، ونحتل المركز الثاني بالدوري، وهذا جيد جدًا، نأمل أن نتمكن من الفوز بالدوري الأوروبي، إنها بطولة مهمة جدًا لنا وللمشجعين وللموسم، حيث نريد أن ننهي الموسم بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا، وأنا متأكد من أننا سنفعل ذلك".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مانشستر يونايتد
#إريك بايلي

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يستقر على خليفة فليك
بايرن ميونخ يستقر على خليفة فليك

2021-04-26

سان جيرمان يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة السيتي
سان جيرمان يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة السيتي

2021-04-26

ميسي وغريزمان مهددان بالإيقاف
ميسي وغريزمان مهددان بالإيقاف

2021-04-26

الأكثر قراءة

بعد الغضب الشعبي: الاحتلال يزيل السواتر الحديدية من باب العامود

بعد الغضب الشعبي: الاحتلال يزيل السواتر الحديدية من باب العامود

2021-04-25
العراق: مصرع 82 شخصا إثر حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بغداد

العراق: مصرع 82 شخصا إثر حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بغداد

2021-04-25
سموتريتش: ربما حان الوقت لاستبدال نتنياهو

سموتريتش: ربما حان الوقت لاستبدال نتنياهو

2021-04-25
حماس:

حماس: "ندعو مقاومتنا لتهيئة صواريخها لاستهداف معاقل العدو ومنشآته"

2021-04-25
كوخافي يلغي زيارته لواشنطن: إذا هدأت القدس ستهدأ غزة

كوخافي يلغي زيارته لواشنطن: إذا هدأت القدس ستهدأ غزة

2021-04-25