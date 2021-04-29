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غرناطة يحرم برشلونة صدارة الدوري الإسباني

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 22:25

غرناطة يحرم برشلونة صدارة الدوري الإسباني
من المباراة (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

حرم غرناطة برشلونة من اعتلاء الصدارة عندما قلب الفريق الأندلسي الطاولة وحول تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1، مساء الخميس، مقدماً خدمة كبيرة للمتصدر أتلتيكو مدريد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم لارتباط النادي الكاتالوني بنهائي مسابقة الكأس المحلية التي أحرز لقبها بفوزه برباعية على أتلتيك بلباو.

وتقدم برشلونة بهدف لنجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي (23)، قبل أن يعادل غرناطة بفضل المهاجم الفنزويلي داروين ماشيس (63)، ويضيف الثاني عبر البديل المهاجم خورخي مولينا (79).

وتجمد رصيد برشلونة في المركز الثالث برصيد 71 بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الثاني، فيما احتفظ "الجار" أتلتيكو بالصدارة بفارق نقطتين في صراع رباعي على اللقب الغالي مع إشبيلية الرابع (70).

واشتعل الدوري قبل خمس مراحل من النهاية، حيث تنتظر برشلونة استحقاقات مهمة فيلعب أمام فالنسيا في المرحلة 34، قبل أن يلتقي على ملعبه أتلتيكو في قمة مباريات المرحلة 35، فيما ستكون مباراة ريال، المرتبط بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع تشلسي الإنجليزي (تعادلا 1-1 ذهابا)، أمام إشبيلية في المرحلة 35 الأصعب.

في المقابل، عزز غرناطة آماله بحجز مقعد له في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن، بفارق 5 نقاط عن ريال بيتيس في المركز السادس، الأخير المؤهل للمسابقة الأوروبية.

ووضع النادي الأندلسي بفوزه على ملعب "كامب نو" حداً لسلسلة من 24 خسارة توالياً أمام النادي الكاتالوني، كما ثأر من خسارته ذهاباً برباعية نظيفة في المرحلة 18.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#غرناطة
#برشلونة
#الدوري الإسباني

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