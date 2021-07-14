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مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة!

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 15:35

مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة!
النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد، سيغيب عن صفوف فريقه لفترة طويلة ولن يكون حاضرا في انطلاقة الموسم الجديد بالبريمييرليغ، بعدما قرر الخضوع لعملية جراحية في الكتف.

وسيغيب راشفورد الذي شارك رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا، نحو 12 أسبوعا ما سيوجه ضربة لاستعدادات فريق المدرب أولي جونار سولسكاير لبدء الموسم الجديد.

وأصيب راشفورد في الكتف خلال الجزء الأخير من الموسم الماضي، ولم يشارك سوى في القليل من الدقائق خلال وصول إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا.

وكان راشفورد ضمن ثلاثة لاعبين إنجليز، إلى جانب جادون سانشو وبوكايو ساكا، أهدروا ركلات ترجيح خلال الهزيمة أمام إيطاليا في استاد "ويمبلي" يوم الأحد الماضي.

وتعرض هذا الثلاثي لإساءات عنصرية عبر الإنترنت ما تسبب في إدانة من قائد ومدرب إنجلترا والعديد من المسؤولين في مجالات مختلفة.

وحظي راشفورد بدعم كبير في مواجهة الإساءات العنصرية التي واجهها عبر الإنترنت.

ويمكن لراشفورد العودة إلى التدريبات من جديد خلال خمسة أسابيع من إجراء العملية الجراحية، لكنه سيعود إلى المشاركة خلال 12 أسبوعا، وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويستهل مانشستر يونايتد، الذي يدربه أولي جونار سولسكاير، مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد يوم 14 آب/ أغسطس، بينما يخوض المنتخب الإنجليزي خمس مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، خلال الفترة التي يغيب فيها راشفورد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مانشستر يونايتد
#ماركوس راشفورد
#إنجلترا
#يورو 2020

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