ريال مدريد يخسر أحد نجومه في 5 مباريات

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني سيفقد جهود أحد نجومه خلال الأسابيع القادمة في الليغا وبطولة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك بداعي الإصابة.

ولم يخض الظهير الأيسر، فيرلاند ميندي، أية مباراة مع فريقه هذا الموسم بسبب الإصابة، ما أجبر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على إحداث تغييرات عدة في مركزه.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميندي سيغيب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وخلال تلك الفترة، سيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا وريال مايوركا وفياريال في الليغا، ثم يلعب ضد شريف تيراسبول في دوري الأبطال، قبل أن يعود لمواجهة إسبانيول محليًا.

ولاحقا ستبدأ فترة التوقف الدولي، الشهر المقبل، ليعود بعدها ميندي للفريق.

ويعتمد أنشيلوتي حاليًا في هذا المركز، على ديفيد ألابا بشكل أكبر ومعه اللاعب الشاب ميغيل جوتيريز، في ظل إصابة مارسيلو أيضًا.