ميسي يتعرض للإصابة

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، تعرض للإصابة حسب ما أعلن فريقه، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الفريق الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي أن ميسي يعاني من إصابته بكدمة في الركبة اليسى، وفقا لما أظهرته أشعة الرنين المغناطيسي.

وسيصدر النادي الفرنسي بيانا جديدا بشأن حالة اللاعب الأرجنتيني خلال 48 ساعة.

وأضاف البيان أيضا أن لاعب الوسط الإيطالي، ماركو فيراتي، يواصل الركض في إطار تعافيه من الإصابة.

أما المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، والمهاجم الشاب إسماعيل الغربي، يؤديان برنامجا منفردا للتعافي من إصابتهما العضلية.