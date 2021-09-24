برشلونة يعود 18 عاما إلى الوراء!

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة واصل تعثره في الدوري الإسباني بعد تعادله خارجيا أمام قادش دون أهداف، ضمن أحداث الجولة السادسة من الليغا.

ولم يتمكن الفريق الكاتالوني من إحراز أكثر من 8 أهداف، خلال 5 مباريات خاضها في الليغا منذ بداية الموسم.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن البارسا حقق أسوأ سجلاته التهديفية في أول 5 لقاءات بالليغا منذ موسم 2003-2004 حينما أحرز 5 أهداف فقط.

ولم يحقق برشلونة سوى فوزين حتى الآن، بينما تعادل في 3 مباريات، ليحتل المركز السابع برصيد 9 نقاط متأخرا عن ريال مدريد المتصدر بفارق 7 نقاط.

وغابت الانتصارات عن البلوغرانا في مبارياته الـ3 الأخيرة، في مختلف المسابقات، حيث تلقى الهزيمة على يد بايرن ميونخ (0-3)، في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، قبل التعادل مع غرناطة وقادش في الليغا.