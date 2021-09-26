تشافي ينتظر إشارة من برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن أسطورة برشلونة ومدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، ينتظر إشارة لتدريب برشلونة الإسباني.

وذكرت تقارير سابقة، أن المدرب الحالي لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، سيرحل عن الفريق بسبب تراجع النتائج والمستوى.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي يعد من أقوى المرشحين لخلافة كومان على مقاعد بدلاء برشلونة.

وتابعت الصحيفة أن تشافي نفسه يعلم جيدا أنه ارتباط اسمه ببرشلونة في الأيام الخيرة، لكنه لم يصرح بأي شيء، لاحترامه لرونالد كومان المستمر في منصبه حتى هذه اللحظة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشافي يدرك جيدًا أنه يحظى بدعم كبير من جميع القطاعات في برشلونة، لكنه ينتظر فقط مكالمة لابورتا، التي لم تحدث حتى الآن.

وأكدت الصحيفة، أن الأنباء التي خرجت بشأن رفض تشافي قيادة برشلونة خلال هذه الفترة ليست صحيحة، بل إنه سيرحب على الفور بتولي المهمة إذا كان المشروع يرضيه بالحد الأدنى.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة لليغا، وهي المباراة التي قد تساهم في إقالة كومان حال حدوث أي نتيجة غير الفوز.