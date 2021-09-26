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هل يلحق ميسي بمواجهة مانشستر سيتي؟

تاريخ النشر: 26/09/2021 - 16:08

هل يلحق ميسي بمواجهة مانشستر سيتي؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، أثار تفاؤل فريقه قبل مواجهة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء القادم، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن لاعبي سان جيرمان، ميسي وماركو فيراتي، شاركا اليوم في المران الجماعي للفريق الباريسي، قبل يومين من موقعة مانشستر سيتي.

كان اللاعب الأرجنتيني يعاني من إصابة في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة أولمبيك ليون.

يذكر أن ميسي وفيراتي تغيبا عن فوز سان جيرمان على مونبلييه بهدفين دون رد، أمس السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

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#باريس سان جيرمان
#ليونيل ميسي
#مانشستر سيتي
#دوري أبطال أوروبا

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