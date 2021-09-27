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هل هناك خلاف بين مبابي ونيمار؟

تاريخ النشر: 27/09/2021 - 16:09

هل هناك خلاف بين مبابي ونيمار؟
نيمار ومبابي (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى حقيقة الخلاف بين نجمي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

والتقطت الكاميرات مبابي وهو يتحدث مع زميله إدريسا جايا، ويوجه نقدًا شديدًا لنيمار خلال مباراة باريس ضد مونبلييه، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، فإن كلمات مبابي تشير إلى بعض الانزعاج في العلاقة بين اللاعبين، لكن من المهم عدم المبالغة في تفسير هذا النقد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مبابي ونيمار لم يرغبا في ترك الوضع يتدهور بينهما أمام وسائل الإعلام، وشوهدا يتحدثان بعد المباراة.

وأوضحت أنه لتبديد سوء الفهم بشكل كامل، شوهد اللاعبان يضحكان معًا في تدريبات باريس سان جيرمان، أمس الأحد.

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#كيليان مبابي
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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