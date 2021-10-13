كريستيانو بعد الهاتريك: خطوة أخرى نحو هدفنا

أعرب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على لوكسمبورغ، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم "مونديال 2022".

وحقق منتخب البرتغال الفوز على ضيفه لوكسمبورغ بخمسة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثامنة من التصفيات.

وأحرز رونالدو 3 أهداف (هاتريك)، ليعزز صدارته قائمة الأكثر تسجيلًا لمنتخب بلاده عبر التاريخ.

وكتب رونالدو، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عقب نهاية المباراة: "انتصار آخر، خطوة أخرى نحو هدفنا، ليلة تاريخية أخرى دفاعًا عن ألواننا!".

وأضاف: "يصبح كل شيء أسهل عندما نلعب في ملعبنا وأمام جمهور يهتم بنا من اللحظة الأولى إلى الأخيرة".

وختم: "لقد وعدت أنني سأبحث دائمًا عن المزيد والمزيد، هذا أمر موجود في حمضي النووي، وفي حمضنا النووي جميعًا (البرتغاليون)، فنحن لا نشعر بالرضا أبدًا، ولا نخذل أذرعنا أبدًا، وسنقاتل دائمًا من أجل كل ما يمكننا تحقيقه".