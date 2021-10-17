مبابي يثير قلق ريال مدريد

أثار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، حالة من القلق في ريال مدريد الإسباني بخصوص مستقبله بالموسم الكروي القادم.

ويسعى الفريق الملكي لضم مبابي في الميركاتو الصيفي القادم بعد انتهاء عقده في حديقة الأمراء، إذ صرح اللاعب منذ عدة أيام بأنه طلب من ناديه الموافقة على رحيله في الصيف الماضي، صوب الملكي.

ومع ذلك، هناك رغبة واضحة من النادي الفرنسي في الإبقاء على مبابي وتجديد عقده مهما كان المقابل المالي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تسببت تغريدة مبابي عقب ساعات من مباراة أنجيه، في إثارة قلق مسؤولي الريال.

وأهدى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، درعين تذكاريين لمبابي، وكيمبيمبي، تكريمًا لهما على تتويجهما بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا.

ونشر مبابي عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه مع الخليفي بالجائزة، وكتب عليها "جائع دائمًا لتحقيق المزيد.. شكرًا باريس سان جيرمان".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن قلق ريال مدريد يأتي في ظل هدوء الأوضاع بين مبابي وسان جيرمان، والتي من الممكن أن تدفع اللاعب لتغيير رأيه والتجديد مع فريقه الفرنسي.