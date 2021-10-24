كلاسيكو الأرض: ريال مدريد يُسقط برشلونة ويعتلي الصدارة

فاز ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين دافيد ألابا ولوكاس فاسكيز، في المقابل سجل هدف برشلونة اللاعب سيرجيو أغويرو.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بتحفظ من كلا الفريقين، وكان أول تهديد في الدقيقة 3 لأصحاب الأرض بتمريرة في العمق من جوردي ألبا تجاه الشاب أنسو فاتي، لولا خروج الحارس كورتوا الذي أمسك الكرة.

وانطلق فينيسيوس جونيور على الطرف الأيسر وحاول التمرير داخل منطقة الجزاء، لولا تدخل المدافع إريك جارسيا الذي حول الكرة إلى الركنية في الدقيقة 13.

وتوغل فينيسيوس جونيور داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 21 وراوغ دفاع البلوغرانا، قبل أن يسقط ويطالب بركلة جزاء، لكن حكم المباراة رفض احتساب الخطأ.

وأضاع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24، حيث تلقى كرة في العمق وراوغ الحارس تير شتيغن، لكنه سدد في الشباك الخارجية.

وجاء الرد سريعًا من البلوغرانا، بهجمة منظمة حيث انطلق ديباي ومرر كرة لمسها فاتي وهيأها للقادم من الخلف دست، الذي سدد برعونة شديدة أعلى مرمى الميرنغي في الدقيقة 25.

ونجح دافيد ألابا في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 32، حيث تلقى تمريرة من زميله رودريغو على الطرف الأيسر لمنطقة جزاء برشلونة، وسدد قذيفة أقصى يسار تير شتيجن الذي لم يستطع إيقافها.

وأضاع جيرارد بيكيه فرصة تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 34، بتسديدة رأسية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى كورتوا.

وكاد فاتي أن يُسجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 44، حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة وسدد الكرة، لولا المدافع دافيد ألابا الذي تصدى لها وشتتها بعيدًا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر كومان مدرب برشلونة الدفع بكوتينيو بدلا من مينجويزا، ليعود دست إلى مركز الظهير الأيمن.

ونجح البديل كوتينيو في تهديد الميرنغي، بتسديدة من داخل المنطقة، اصطدمت بالدفاع قبل أن تتحول إلى ركنية في الدقيقة 47.

وأرسل فاتي تصويبة من داخل المنطقة، تصدى لها على مرتين كورتوا في الدقيقة 48.

وسدد فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد، كرة من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 54، تصدى لها تير شتيغن.

وطالب جيرارد بيكيه بركلة جزاء على توني كروس لاعب ريال مدريد، إثر لمسة يد، ورفض الحكم وأشهر البطاقة الصفراء في وجه المدافع الكاتالوني للاعتراض في الدقيقة 58.

وأنقذ دست برشلونة من استقبال الهدف الثاني في الدقيقة 60، حيث شتت الكرة قبل أن يُسدد فينيسيوس جونيور داخل المنطقة.

وتلقى كريم بنزيمة كرة عرضية داخل المنطقة، وسدد على الطائر كرة تصدى لها ببراعة تير شتيغن في الدقيقة 69.

وسدد دست كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 72.

وحاول البديل أغويرو تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 84، بتسديدة رأسية مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 84.

ومن هجمة مرتدة لريال مدريد، نجح لوكاس فاسكيز في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 94، حيث سدد أسينسيو كرة ارتدت لفاسكيز الذي أسكنها الشباك.

وسجل أغويرو هدف تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 97، بصناعة من دست، وأطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية.