ماذا قال محمد صلاح بعد الهاتريك؟

أبدى النجم المصري، محمد صلاح، سعادته بعد فوز فريقه ليفربول على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر صلاح الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك يونايتد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه من الرائع الفوز هنا (5-0)، كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة إذا لم نفرض أسلوبنا".

وأضاف "كنا نعرف أنهم سيحاولون تقديم كل شيء، وبالتالي كان علينا أيضا تقديم 100% مما لدينا.. حاولنا لعب كرة القدم الخاصة بنا، واللعب بين الخطوط لخلق المزيد من الفرص، ونجحنا في ذلك، وكنا محظوظين بالتسجيل".

وتابع "طالما يحافظ الفريق على الانتصارات سأكون سعيدًا، وسأحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي كي يفوز ليفربول.. نعرف ما يتطلبه التتويج بالبريمييرليغ، نعم حققنا انتصارا كبيرا، لكنه لا يساوي أكثر من 3 نقاط".

واستكمل صلاح "نحاول الفوز بكل مباراة للتتويج باللقب، فهو هدفنا منذ الفترة الإعدادية للموسم، ونأمل في تحقيقه".

وأتم "بين شوطي المباراة، كان حديثنا في غرفة الملابس عن مواصلة اللعب بنفس الطريقة، وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".