ميلان يتخطى عقبة روما في عقر داره

تخطى آيه سي ميلان عقبة نظيره روما بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا ميلان كل من اللاعبين زلاتان إبراهيموفيتش وفرانك كيسي، في المقابل سجل هدف روما اللاعب ستيفان الشعراوي.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد روما عند 19 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

دخل روما أجواء المباراة سريعا، حيث كاد بيليجريني في الدقيقة الثالثة أن يتقدم للذئاب بالهدف الأول، بعدما نجح فينا في التغلب على ساليميريكيرس والتوغل داخل منطقة العمليات، ليمرر كرة عرضية أرضية إلى الأول، الذي سدد مباشرة بجوار القائم الأيمن للحارس تاتاروسانو.

ورد الإيفواري كيسي بفرصة خطيرة لميلان، حيث وجه تسديدة أرضية قوية، مرت بجوار مرمى روي باتريسيو.

واستلم إبراهيموفيتش تمريرة من زميله كرونيتش، ليتوغل ويطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى، لكنها مرت بعيدة عن مرمى روما، في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 25، أحرز إبراهيموفيتش هدف ميلان الأول، بقذيفة لا تُصد ولا تُرد من ركلة حرة، اكتفى الحارس باتريسيو بمشاهدتها وهي تسكن شباكه.

وسجل لياو هدفا ثانيا لميلان بالدقيقة 38، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل مهاجم الروسونيري.

وفي الدقيقة 50، عاد إبرا لزيارة الشباك بعد تمريرة طولية من سيمون كاير، وضعت السويدي في حالة انفراد بالمرمى، لكن تقنية الفيديو ألغته لوجود حالة تسلل أيضا.

ومن انفراد جديد، حصل إبراهيموفيتش على ركلة جزاء، بعد عرقلته من قبل إيبانيز، ليتمكن فرانك كيسي من إضافة الهدف الثاني للضيوف، بالدقيقة 56.

وفي الدقيقة 66، تسبب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لميلان في خطأ ضد فريقه، بعد عرقلة بيليجريني على حدود منطقة الجزاء، ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء الثانية ويطرده من الملعب.

وسنحت أخطر فرص روما بالدقيقة 75، من ركلة ثابتة سددها لورينزو بيليجريني بجوار القائم الأيسر.

وتصدى كاير لفرصة هدف محقق من أمام خط المرمى، بعد عرضية ارتقى لها زانيولو وقابلها برأسية متقنة، ليحولها الدنماركي لركنية، وصلت إثرها الكرة مجددًا إلى رأس زانيولو، الذي سدد في الشباك العليا للمرمى.

وكاد طوفان روما الهجومي أن يسفر عن هدف، بالدقيقة 89، حينما وصلت الكرة لمانشيني الذي أطلق صاروخا تجاه مرمى ميلان، لكن الحارس تاتاروسانو تألق وأبعد التصويبة ببراعة.

ونجح الشعراوي أخيرًا في تسجيل هدف لروما، في الدقيقة 90+3، بعد عرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى الإيطالي عند علامة الجزاء، ليسدد بقوة في المرمى.

وحرم تاتاروسانو المتوهج روما من التعادل، بعدما فتح بيريز أمامه مساحة جيدة للتسجيل، ليطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس، لتنتهي المباراة بانتصار ميلان (2-1).