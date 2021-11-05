السد القطري يعلن انتقال تشافي إلى برشلونة

انتقل المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز، إلى تدريب فريق برشلونة بشكل رسمي، وذلك ما حسب أعلن فريق السد القطري.

وجاء في بيان للسد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "إدارة الفريق وافقت على انتقال تشافي لبرشلونة، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده".

وأضاف البيان "اتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلًا".

وأتم السد بتوجيه رسالة وداع للمدرب الإسباني "تشافي يعتبر جزءًا مهمًا من تاريخ السد، نتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وأقال برشلونة، مدربه الهولندي رونالد كومان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وعين بشكل مؤقت سيرجي بارخوان الذي قاد البارسا للفوز (1-0) على دينامو كييف الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.