مصارعة نسائية: نزال مثير "بطلة مقابل بطلة"

تواجه بطلة الرو للسيدات "ذا مان"، بيكي لينش، بطلة سماك داون للسيدات "ذا كوين"، شارلوت فلير، في نزال "بطلة مقابل بطلة" ليس على اللقب في عرض سيرفايفر سيريس 2021، وفقا لإعلان WWE في عرض الرو الأخير.

وتبدو هذه المواجهة أنها ستكون تكملة لما حدث بينهما قبل أسابيع في مقطع "تبديل الألقاب" والذي أدى إلى خروج الملكة عن النص بعد تماطلها في تسليم اللقب لبيكي، والتي ردت هي الأخرى بإلقاء لقبها في وجه فلير، وتبع ذلك مواجهة حامية بينهما وراء الكواليس.

ومباراة سيرفايفر سيريس هي أول مباراة فردية تجمع لينش وفلير منذ نزالهما في عرض الرو، يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والذي شهد فوز النجمة الإيرلندية.

ويعود آخر لقاء بين المصارعتين ضمن العروض الشهرية في عرض "موني ان ذا بانك 2019"، إذ تمكنت "الملكة" من الفوز على لينش منتزعة منها بطولة سماك داون النسائية.

وفي الوقت الذي تمر علاقة بيكي وشارلوت بمرحلة سيئة وصلت لدرجة المقاطعة، جعلت WWE هذه المباراة رسمية لعرض سيرفايفر سيريس لتشعل من فتيل عداوتهما.

ويبقى السؤال الأهم من ستكون البطلة الأولى في WWE، ومن ستخرج من هذه المواجهة القوية ورأسها مرفوع عاليا؟

ويبدو أن النزال سيكون قويا في سيرفايفر سيريس، ومن المنتظر أن تخرج فيه النجمتان كل ما لديهما من حركات لحسم معركة تفوق العروض.

يذكر أن النزال المثير في عرض سيرفايفر سيريس سيكون يوم الإثنين 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.