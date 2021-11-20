تشيلسي يسحق ليستر سيتي بثلاثية نظيفة

حقق تشيلسي الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة في عقر داره، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية تشيلسي كل من اللاعبين أنتونيو روديغر ونغولو كانتي وكريستيان بوليسيتش.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند 15 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

حصل تشيلسي على فرصة مبكرة للتسجيل في الدقيقة الرابعة، عندما مرر جورجينيو كرة طويلة فوق الدفاع، وصلت إلى تشيلويل الذي تقدم بها من الناحية اليسرى، قبل أن يسدد في العارضة.

لكن تشيلسي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 14، عندما نفذ تشيلويل ركلة ركنية، ارتقى لها روديغر ووضعها برأسه، بعيدا عن متناول الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

واخترق تشيلسي دفاع ليستر سيتي مجددا، فأسقط جورجينيو كرة وصل إليها كانتي الذي واجه الحارس، لكن الأخير تصدى لمحاولته في الدقيقة 17.

واحتسب الحكم ركلة حرة لتشيلسي، نفذها مونت فوق الحائط البشري لتعلو العارضة بالدقيقة 22، قبل أن يلغى هدف لصالح ليستر أحرزه لوكمان في الدقيقة 24، بداعي التسلل.

وسرعان ما أضاف تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 28، عندما تلقى كانتي تمريرة من جيمس، ليتقدم بها من الناحية اليمنى، قبل أن يطلق تسديدة قوية على يسار الحارس.

وأدى سوء تفاهم بين كانتي وهافرتز، لعدم استغلال عرضية مميزة من تشيلويل في الدقيقة 38.

وفي الوقت بدل الضائع، أحدثت ركلة حرة دربكة أمام مرمى ليستر، لتصل الكرة إلى تشالوباه الذي تابعها ضعيفة بين يدي شمايكل.

وأشرك ليستر كيليتشي إيهياناتشو وجيمس ماديسون، مكان بارنز ولوكمان، مع بداية الشوط الثاني.

وحصل هودسون أودوي على الكرة في الناحية اليسرى، ليعيدها إلى الوراء نحو تشيلويل الذي سددها زاحفة مركزة، تألق شمايكل في إبعادها بالدقيقة 53.

ومرة أخرى، حصل أودوي على الكرة في الناحية اليسرى، فراوغ أكثر من لاعب، قبل أن يطلق تسديدة قريبة في الدقيقة 61، وبعدها بدقيقتين، رد ليستر عبر تسديدة بعيدة المدى من أمارتي، طار الحارس إدوارد ميندي لإبعادها.

ورفع ماديسون كرة عرضية، ارتقى لها فاردي بين مدافعين، لكن محاولته الرأسية علت مرمى تشيلسي في الدقيقة 65.

واقترب تشيلسي من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 68، عندما أرسل البديل حكيم زياش، تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء، إلى البديل الآخر كريستيان بوليسيتش الذي تابعها بجانب القائم القريب.

وتعاون الثنائي لتسجيل هدف تشيلسي الثالث في الدقيقة 71، عندما راوغ زياش رقيبه في الناحية اليمنى، قبل أن يمرر إلى بوليسيتش الذي سدد بين قدمي شمايكل.

وألغت راية الحكم المساعد هدفا لتشيلسي أحرزه هودسون أودوي بداعي التسلل في الدقيقة 73، والأمر نفسه تكرر في الدقيقة 81 عندما وقع تشيلويل في مصيدة التسلل، قبل صناعته هدفا لبوليسيتش.

وتصدى ميندي لتسديدة ماديسون البعيدة، قبل أن تعود الراية وتلغي هدفا جديدا لتشيلسي في الدقيقة 84 أحرزه ريس جيمس، لوجود تسلل على تشيلويل.