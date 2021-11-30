بعد فوزه بالكرة الذهبية: ماذا قال ميسي عن صلاح؟

ذكر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، أنه لا يفكر في الفوز بالجائزة في العام القادم 2022.

وقال ميسي خلال المؤتمر الصحافي بعد تسلمه الكرة الذهبية "الفوز بالجائزة للمرة السابعة إنجاز استثنائي، لم أتخيله، ولا أفكر في إمكانية الفوز بها للمرة الثامنة، بل أركز فقط في المرحلة الجديدة مع فريقي بي إس جي، والتأقلم معه، والتطلع لإنجازات مختلفة".

وأضاف "أعتقد أنني أمضيت عامًا جيدًا مع برشلونة، على الرغم من أننا لم نتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، لقد قاتلنا حتى النهاية من أجل لقب الليغا، وفزنا بكأس الملك".

وأشار إلى أن "الفوز بلقب كوبا أميركا كان مهمًا جدًا بالنسبة لي للحصول على الكرة الذهبية مجددا، إنه فخر لي أن أكون أول لاعب يفوز بها بقميص باريس سان جيرمان، إنه إنجاز استثنائي".

واستطرد "صلاح وليفاندوفسكي لديهما فرصة قوية للفوز بالجائزة العام المقبل، إنهما لاعبان رائعان، ويحققان نتائج رائعة، ويلعبان لناديين كبيرين".

وأتم ميسي تصريحاته "ليفاندوفسكي قضى عامًا رائعًا، ويتفوق على نفسه عامًا بعد عام، ويثبت إمكانياته بكل قوة، وتسجيل الأهداف بسلاسة".