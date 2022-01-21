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يوفنتوس يجهز عرضا ضخما لضم نجم فيورنتينا

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 17:21

يوفنتوس يجهز عرضا ضخما لضم نجم فيورنتينا
النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس يجهز عرضا ضخما من أجل التعاقد مع نجم فيورنتينا، دوشان فلاهوفيتش.

وحسب ما نقلته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" من المقرر أن يقدم يوفنتوس عرضا لفيورنتينا تبلغ قيمته الإجمالية 58 مليون جنيه استرليني (70 مليون يورو).

ويشمل عرض يوفنتوس تخليه عن مهاجمه السويدي ديان كولوسيفسكي، إضافة إلى دفع 29 مليون جنيه استرليني، مقابل استقدام فلاهوفيتش الذي يسعى آرسنال لضمه أيضا.

وستغلق نافذة الانتقالات الشتوية بعد 10 أيام، وسيتعين على فيورنتينا الآن أن يتخذ قراره بشأن بيع عقد مهاجمه ليوفنتوس أو انتظار وصول عروض أكبر بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد فلاهوفيتش مع فيورنتينا في حزيران/يونيو 2023.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس تحول إلى منافس رئيسي لضم فلاهوفيتش.

كما زعمت التقرير أن فيورنتينا كان سيبيع عقد فلاهوفيتش إلى آرسنال، لكن اللاعب تمسك بفرصة الانضمام إلى يوفنتوس.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن آرسنال عرض 50 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى لوكاس توريرا مقابل ضم فلاهوفيتش.

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#يوفنتوس
#دوشان فلاهوفيتش
#فيورنتينا

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