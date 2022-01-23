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بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم دي يونغ

تاريخ النشر: 23/01/2022 - 17:54

بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم دي يونغ
الهولندي فرينكي دي يونغ (أ ب)
عرب ٤٨

رد رئيس بايرن ميونخ الألماني، هيربرت هاينر، على أمكانية التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونغ، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وربطت تقارير سابقة دي يونغ بالانتقال إلى صفوف الفريق البافاري.

وذكر هاينر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "التعاقد مع دي يونغ؟ لدينا فريق قوي للغاية، ولا أرى أي سبب للتحرك والتعاقد مع صفقات جديدة في الشتاء".

وأضاف رئيس النادي البافاري "لقد قدمنا عرضًا بشأن تجديد عقد نيكولاس سولي، والآن بات الأمر متروكًا له".

وينتهي عقد نيكولاس سولي مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، وزعمت تقارير صحفية أن اللاعب على طاولة برشلونة عبر صفقة مجانية.

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#بايرن ميونخ
#فرينكي دي يونغ
#برشلونة

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