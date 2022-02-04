ليفربول والسيتي يتصارعان على ضم نجم آرسنال

ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول ومانشستر سيتي بصدد التنافس على التعاقد مع نجم آرسنال، بوكايو ساكا.

ويعد ساكا من أبرز لاعبي آرسنال هذا الموسم، حيث أحرز 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض آرسنال، معركة شرسة مع مانشستر يونايتد ووست هام وتوتنهام على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت شبكة "ESPN" أن ليفربول ومانشستر سيتي قد يتحركان تجاه ساكا، إذا فشل آرسنال في التأهل لدوري الأبطال.

وينتهي عقد ساكا مع آرسنال في عام 2023، وينوي فريق المدرب ميكيل أرتيتا، تقديم عقد جديد له في نهاية الموسم الحالي.

ويُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، إلى جانب إميل سميث رو وغابرييل مارتينيلي، على أنه عنصر مهم لإعادة آرسنال للقمة من جديد.

يأتي ذلك رغم أن ليفربول يحتاج لتجديد عقد الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، كما أن مانشستر سيتي يحتاج أيضًا لتجديد عقد سترلينغ.