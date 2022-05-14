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ريال مدريد يتلقى دفعة قوية

تاريخ النشر: 14/05/2022 - 16:37

ريال مدريد يتلقى دفعة قوية
هازارد في التدريبات (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني تلقى دفعة قوية قبل مباراته أمام قادش المقررة غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة قبل الأخيرة من الليغا.

وخاض إيدين هازارد وداني كارفاخال وداني سيبايوس وماركو أسينسيو، التدريب الجماعي رفقة زملائهم، ما يعطي مؤشرا بتعافيهم وقرب عودتهم إلى الملاعب.

وتمكن هازارد من العودة قبل انتهاء الموسم، بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها في 29 آذار/مارس الماضي.

وقد يشارك البلجيكي لدقائق في مواجهة قادش غدا، كما أكد مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وشارك هازارد في 22 مباراة هذا الموسم وكان أساسيا في 9 لقاءات، لكنه لم يلعب منذ 19 شباط/فبراير الماضي.

وبينما أعلن أنشيلوتي عودة هازارد الذي شارك في مران الفريق الجماعي على مدار الأسبوع، كشف المدير الفني الإيطالي أنه منح يومين راحة للحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمهاجم البرازيلي فينيسيوس.

وقال أنشيلوتي "لقد منحت فينيسيوس وكورتوا يومين راحة لأنهما يستحقان ذلك. سيعودان يوم الثلاثاء للتحضير للمباراة القادمة. سيعود كارفاخال وسيبايوس وهازارد أمام قادش. نحن ننفذ الخطة بشكل جيد. الأسبوع المقبل سيعودون جميعا".

وبات ماركو أسينسيو مستعدا للعودة، بعدما شارك في المران الجماعي، الذي غاب عنه مجددا النمساوي دافيد ألابا، الذي تدرب منفردا على العشب، وكذلك إيسكو ألاركون.

وبشكل غير منتظر، غاب عن المران خيسوس باييخو الذي لعب أساسيا في مباريات الفريق الأخيرة.

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#ريال مدريد
#الدوري الإسباني
#الليغا
#قادش

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