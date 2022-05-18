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باريس سان جيرمان يتخذ خطوة مفاجئة تجاه مبابي

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 21:37

باريس سان جيرمان يتخذ خطوة مفاجئة تجاه مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي قام بخطوة مفاجئة تمهد لرحيل نجمه، كيليان مبابي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء عقب نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق بشأن التجديد حتى الآن، مع وجود أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال مجانا في الصيف.

وبحسب شبكة "كواترو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان حذف اسم مبابي من متجره الإلكتروني، وبالتالي لم يعد متاحا أمام الجماهير شراء قمصانه.

وأشار التقرير، إلى أن تلك الخطوة من شأنها التأكيد على أن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية عقده.

وكان مبابي قد أكد قبل أيام، خلال حفل رابطة الدوري الفرنسي، أنه حسم قراره بشأن خطوته المقبلة، وسيعلن عنه قريبا.

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#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ريال مدريد

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