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يوفنتوس يستغني عن نجم جديد

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 10:07

يوفنتوس يستغني عن نجم جديد
اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي سيستغني عن نجم جديد في نهاية الموسم الجاري، بعد الثنائي باولو ديبالا وجورجيو كيليني.

وكان ديبالا قد أعلن رحيله عن يوفنتوس في الأيام الماضية، فيما سيرحل كيليني أيضا، وذلك بعدما انتهت عقودهما مع السيدة العجوز، وودع الثنائي الجماهير في المباراة الماضية أمام لاتسيو.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن فيديريكو بيرنارديسكي جناح يوفنتوس، سيغادر صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أنه سيرحل بنهاية عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

وأضاف أنه بعد مفاوضات طويلة بين اللاعب والنادي، توصل الطرفان إلى اتفاق متبادل على أنه من الأفضل أن يسير كل منهما في طريق منفصل، ليتأكد رحيل فيديريكو عن البيانكونيري.

جدير بالذكر أن بيرنارديسكي انضم إلى يوفنتوس في عام 2017 قادما من فيورنتينا، في صفقة كلفت اليوفي حوالي 40 مليون يورو، خاض خلال تلك الفترة 182 مباراة، سجل فيها 12 هدفا.

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#يوفنتوس
#فيديريكو بيرنارديسكي
#باولو ديبالا
#جورجيو كيليني

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