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كم بلغت مكاسب باريس سان جيرمان منذ وصول ميسي؟

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 09:19

كم بلغت مكاسب باريس سان جيرمان منذ وصول ميسي؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، إلى المكاسب التي حققها الفريق بعد وصول النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر العام المنصرم.

وانتقل ميسي إلى سان جيرمان بعد رحيله مباشرة عن برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكشف الخليفي لصحيفة "ماركا" عن بلوغ إجمالي إيرادات سان جيرمان، بعد موسم ميسي الأول، حوالي 700 مليون يورو.

وقال الخليفي "لقد حصدنا الكثير من الأمول بالفعل بسبب ميسي"، مشيرا إلى المبيعات الضخمة لقميص الدولي الأرجنتيني مع الفريق.

وقام باريس ببيع أكثر من مليون قميص لأول مرة في تاريخه، 60% منها لصاحب الـ34 عاما، ليصبح رفقة مانشستر يونايتد، الفريق الأكثر بيعا لقمصانه الموسم الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن ميسي أسهم في إبرام سان جيرمان 10 عقود رعاية جديدة، مما تسبب في زيادة هائلة في الإيرادات السنوية.

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#باريس سان جيرمان
#ناصر الخليفي
#ليونيل ميسي

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