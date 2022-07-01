محمد صلاح يوقع عقدا طويل الأمد مع ليفربول

عرب ٤٨ / أ ف ب

وقع النجم المصري، محمد صلاح، على عقد طويل الأمد مع فريقه ليفربول الإنجليزي، حسب ما أعلن الأخير بشكل رسمي اليوم، الجمعة.

وذكر صلاح "شعوري رائع وأنا متحمس لحصد المزيد من الألقاب مع الفريق، إنه يوم سعيد للجميع. أخيرا أنجز كل شيء".

وأضاف "استغرق تجديد العقد بعض الوقت لكن الآن وبعد أن حصل هذا الأمر يتعين علينا التركيز على المستقبل".

وتابع "لا شك بأنكم لاحظتم بأن الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، والموسم الفائت كنا قاب قوسين أو أدنى من إحراز أربعة ألقاب، لكن للأسف في الأسبوعين الأخيرين من الموسم فقدنا لقبين"، في إشارة إلى دوري الأبطال الذي خسر ليفربول مباراته النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، والدوري المحلي الذي خسر معركته بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي.

وأوضح "أجرينا تعاقدات جديدة ويتعين علينا مواصلة العمل وأن نتمتع بالإيجابية للمنافسة على جميع الألقاب مجددا".

وكان من المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق اليوم.

وذكرت تقارير صحافية أن صلاح مدد عقده حتى حزيران/يونيو عام 2025.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ"ريدز" في مختلف المسابقات منذ انتقاله من روما قبل خمس سنوات.

وكان صلاح ونظرا لوصول المفاوضات إلى حائط مسدود، أعلن عشية خوض فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد (خسرها 0-1) في أيار/مايو الماضي، أنه سيبقى في صفوف ليفربول حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون أن يلتزم ما إذا كان سيجدده من عدمه.

وقال حينها "لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك".

وكان صلاح عام 2020 أحد اللاعبين الرئيسيين في تتويج ليفربول بأول لقب له في الدوري الممتاز منذ ثلاثين عامًا، بعد عام من مساهمته أيضا في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويأتي تجديد عقد صلاح كجرعة معنوية هائلة لليفربول الذي خسر جهود مهاجمه المتألق السنغالي ساديو مانيه المنتقل إلى بايرن ميونخ الألماني.

وكان ليفربول قد أبرم صفقة ممتازة بتعاقده مع المهاجم الأوروغواياني الدولي داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي مقابل صفقة يمكن أن تصل إلى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثهامبتون (85 مليون يورو عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.