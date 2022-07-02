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برشلونة يقترب من ضم نجم تشيلسي

تاريخ النشر: 02/07/2022 - 22:01

برشلونة يقترب من ضم نجم تشيلسي
اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن نجم تشيلسي الإنجليزي، ماركوس ألونسو، اقترب من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث الفريق الكاتالوني عن تعزيز الجهة اليسرى في صفوفه نظرًا لعدم وجود بديل للاعبه جوردي ألبا.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن برشلونة وتشيلسي اقتربا من التوصل لاتفاق بشأن صفقة ألونسو، ومن المحتمل أن تتم بأقل من 10 ملايين يورو.

وأضافت أن برشلونة يرغب في لحاق ألونسو بجولة الفريق في الولايات المتحدة، ليبدأ الاستعداد للموسم الجديد مع الفريق.

وتطرقت الصحيفة لوضع موقف زميله سيزار أزبيلكويتا، والمطلوب في برشلونة أيضا، حيث انتهى عقده هذا الصيف، لكن تشيلسي يملك قرار التجديد له من طرف واحد.

وأكدت أن المفاوضات قد توقفت بينهما لأن تشيلسي أبلغ برشلونة، بأن سيزار أزبيلكويتا لديه سنة أخرى في عقده، وبالتالي فإن سعر اللاعب سيكون مرتفع، بينما البارسا غير مستعد للدفع.

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#ماركوس ألونسو
#برشلونة
#تشيلسي

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