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ريال مدريد يرفض عروضا ضخمة مقابل نجمه

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 22:23

ريال مدريد يرفض عروضا ضخمة مقابل نجمه
اللاعب الأوروغواياني فيدي فالفيردي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن ريال مدريد الإسباني رفض عروضا ضخمة لقاء التخلي عن خدمات أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحظي نجم الريال، الأوروغواياني فيدي فافيردي، باهتمام عدة فرق إنجليزية بفضل المستويات التي قدمها على مدار عدة مواسم متتالية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الفريق الملكي تلقى عروضا هذا الصيف، مقابل الاستغناء عن فالفيردي، وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو.

وأضاف التقرير، أن تلك العروض جاءت من الدوري الإنجليزي - دون الإشارة للأندية - لدرجة أن بعض من مسؤولي تلك الأندية سافر إلى مدريد للتفاوض على ضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أخبر كل المهتمين بأن فالفيردي ليس للبيع، ولا توجد نية للتفريط فيه.

جدير بالذكر، أن عقد فالفيردي ينتهي مع ريال مدريد في صيف 2027، ويحتوي على شرط جزائي قيمته مليار يورو.

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#فيدي فالفيردي
#ريال مدريد
#الدوري الإنجليزي

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