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كافاني ينتقل إلى وجهة جديدة

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 00:01

كافاني ينتقل إلى وجهة جديدة
اللاعب الأوروغواياني إدينسون كافاني (Gettyimages)
عرب ٤٨

انتقل اللاعب الأوروغواياني، إدينسون كافاني، إلى الدوري الإسباني بعدانضمامه إلى صفوف فالنسيا في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وغادر كافاني قلعة "أولد ترافورد" بعد انتهاء عقده مع "الشياطين الحمر".

وأعلن فريق "الخفافيش" عبر حسابه على "تويتر" عن التعاقد مع كافاني لمدة موسمين.

ومما يذكر أن كافاني تلقى العديد من العروض من خارج أوروبا، وتحديدا من أميركا اللاتينية، لكنه فضل استكمال مسيرته في الليغا.

وسيخوض المهاجم الأوروغواياني (133 مباراة دولية، 58 هدفا) غمار الدوري الإسباني للمرة الأولى في مسيرته، بعد مروره في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا.

وبات كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان مع 200 هدف في 301 مباراة خاضها بقميص نادي العاصمة بين 2013 و2020.

وقبل انتقاله إلى فريق "الشياطين الحمر" دافع "إل ماتادور" عن أندية باليرمو خلال موسم 2010-2011 وثم نابولي من 2011 حتّى 2013.

وسيجد كافاني نفسه بمنافسه في خط الهجوم مع كل من مواطنه ماكسي غوميس والبرازيلي ماركوس أندريه والشاب الاسباني هوغو دورو.

واستهل رجال لاعب خط الوسط السابق المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو "الليغا" بفوز على جيرونا 1-0، ثم خسارة أمام أتلتيك بيلباو بالنتيجة ذاتها في المرحلة الثانية.

بودكاست عرب 48

#إدينسون كافاني
#فالنسيا
#الدوري الإسباني
#الليغا

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